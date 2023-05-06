Балахнин: «Ростов ждет тяжелый матч с «Факелом»

Балахнин считает, что «Ростов ждет тяжелый матч с «Факелом» в РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче 26-го тура между командой Валерия Карпина и «Факелом».

— «Ростов» ждет тяжелый матч, «Факелу отступать некуда, а в таких ситуациях команда бьется за каждый сантиметр поля, это нас и ожидает в этом противостоянии, — приводит слова Балахнина портал «Евро-Футбол.ру».

Также Балахнин отметил, что воронежская команда имеет все шансы сохранить прописку в РПЛ.

Матч «Ростов» — «Факел» пройдет в Ростове 6 мая. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.