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Сегодня, 17:50

Балахнин: «Ростов ждет тяжелый матч с «Факелом»

Балахнин считает, что «Ростов ждет тяжелый матч с «Факелом» в РПЛ
Галина Глазко
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче 26-го тура между командой Валерия Карпина и «Факелом».

— «Ростов» ждет тяжелый матч, «Факелу отступать некуда, а в таких ситуациях команда бьется за каждый сантиметр поля, это нас и ожидает в этом противостоянии, — приводит слова Балахнина портал «Евро-Футбол.ру».

Также Балахнин отметил, что воронежская команда имеет все шансы сохранить прописку в РПЛ.

Матч «Ростов» — «Факел» пройдет в Ростове 6 мая. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Факел

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005112987_balahnin_fakel_budet_bitsya_za_kajdyiy_santimetr_polya_v_matche_s_rostovom
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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