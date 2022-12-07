Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил об умственных способностях российского нападающего Артема Дзюбы.

«Я знаю, кто знает все эти мультфильмы и просто в страшном порядке. Давайте позвоним Артему Дзюбе. Он вроде как по росту вышел из детского возраста, но по мозгам не совсем. Плюс у него трое детей. Он с ними сидит смотрит. Я знаю, что он помешан. Он просто всегда говорил: «Я в кино, мультфильмах вообще топ». Я говорю, ты вообще топ ни в чем. Как ты можешь быть хоть в чем-то», — сказал Слуцкий в шоу «Контакты» на YouTube-канале «Шастун».

34-летний Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который провел 5 матчей и забил 1 гол.

Напомним, летом нападающий поддерживал форму на базе «Рубина» после того, как его контракт с «Зенитом» истек.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Он покинул клуб по собственному желанию 15 ноября этого года.