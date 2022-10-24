Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:58

Ринат Билялетдинов — о Сычевом: «Проскочил на свежачка»

Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Новости

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» оценил перспективы форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого. 26-летний форвард забил 11 мячей и уступает Квинси Промесу из «Спартака» только по количеству голов с пенальти.

— Сычевому 26. Еще пару лет назад был никому не нужен, болтался в чемпионате Крыма. А теперь за 12 матчей наколотил 11 мячей и вместе с Промесом лидирует в бомбардирской гонке. Как это объяснить?

— Что ж, лишний раз убеждаешься — необязательно тащить легионера из Африки или Южной Америки. Можно и в наших лигах талантливых ребят поискать. Поверьте, там они есть, и немало! Просто надо их разглядеть, дать шанс. Тот же Сычевой получил его — и выстрелил.

— Чем он хорош?

— У парня — нюх. Голевое чутье. Умение вовремя оказаться в нужной точке. Натренировать это сложно — дар свыше. Вспомните, как с ЦСКА сравнял счет. После навеса в штрафную здорово сыграл на опережение и пробил головой из-под Набабкина. Если бы Сычевой на мгновение опоздал с рывком — с мячом бы уже не встретился, уткнулся в пустоту.

— Уже зимой может перейти в какой-нибудь российский топ-клуб?

— 12 матчей — слишком короткая дистанция, чтобы делать глобальные выводы. Вон Агаларов в прошлом сезоне появился из ниоткуда, начал забивать, даже лучшим бомбардиром РПЛ стал. Но топы не спешили его подписывать. Летом ушел в «Ахмат» — и на лавке сидит. Одно дело, когда на тебя играет вся команда и ты за счет чутьишка подкарауливаешь моменты. При другом построении игры, когда приходится работать без мяча, можно и потеряться. Плюс еще один важный нюанс.

— Какой?

— Пока Сычевой проскочил на свежачка. Но теперь к нему уже будут тщательнее готовиться, плотнее опекать. Делать все, чтобы нейтрализовать. Если он и в новых реалиях проявит себя, со временем действительно уйдет на повышение.

Игорь Осинькин и&nbsp;Вадим Евсеев. «В приглашении Галактионова не вижу логики. Лучший вариант для «Локо» — Осинькин или Евсеев». Интервью Рината Билялетдинова

Ринат Билялетдинов
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Наши фигуристы заработали 4 миллиона рублей за выходные. На что они их потратят?
Наши фигуристы заработали 4 миллиона рублей за выходные. На что они их потратят?
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Защитник Гайич рассказал о путанице с футболками в раздевалке ЦСКА
Агент Дениса Макарова рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов
Орещук не исключил, что Пиняев зимой может перейти в новый клуб
Ринат Билялетдинов — о пенальти в ворота ЦСКА: «Не понимаю я этих жарких объятий в собственной штрафной!»
В «Уфе» объяснили, почему летом отказались продавать Агаларова в «Оренбург»
В «Оренбурге» рассказали, почему не смогли осуществить переход Агаларова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ринат Билялетдинов — о пенальти в ворота ЦСКА: «Не понимаю я этих жарких объятий в собственной штрафной!»

Орещук не исключил, что Пиняев зимой может перейти в новый клуб