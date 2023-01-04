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Сегодня, 21:42

Игнатьев не видит конкурентов у «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о шансах «Зенита» на золотые медали по итогам этого сезона РПЛ.

«Я не вижу у «Зенита» конкурентов в борьбе за чемпионство РПЛ. В отдельно взятых матчах «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и, возможно, «Динамо» могут навязать какое-то соперничество. Все остальное санкт-петербургский клуб выиграет, команда сильнее. Игра у «Зенита» насыщеннее, у клуба есть не только спортивные возможности, но организационные и финансовые. У них также есть преимущество менять состав. Думаю, что они безапелляционные лидеры во всех направлениях, которые необходимы для достижения результата», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

В этом сезоне «Зенит» набрал 42 очка после 17 туров РПЛ. На втором месте идет «Спартак» с 36 очками. Третий — «Ростов» с 35 очками.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-schitaet-chto-u-zenita-net-konkurentov-v-rpl
РПЛ
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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