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Сегодня, 10:31

Игнатьев объяснил, почему «Зенит» не упустит лидерство в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что чемпионом РПЛ сезона-2022/23 станет «Зенит».

«На сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу по всем показателям «Зенит». Санкт-петербургский клуб может проиграть только самому себе. Если они бросят играть или руководство внутри команды потеряет нити управления. Но, мне кажется, это маловероятно. Равных этой команде в нашем чемпионате нет. Мы может говорить, как дальше будут распределяться места, кто займет вторую и третью позиции. Наверное, за призы будут бороться «Спартак», ЦСКА, «Ростов», а остальной гарнир уже не играет роли в распределении позиций в первой части турнирной таблицы. На мой взгляд, чемпионом в любом случае будет «Зенит», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

«Зенит» становился чемпионом РПЛ четыре года подряд. После первого круга чемпионата питерцы лидируют в турнирной таблице с 39 очками. «Спартак» — второй с 32 очками, ЦСКА — третий (29), «Ростов» — четвертый (29 очков).

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-schitaet-chto-zenit-v-rpl-mozhet-proigrat-tolko-samomu-sebe
РПЛ
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Борис Игнатьев
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