Борис Игнатьев считает российских футболистов неконкурентоспособными

Сегодня, 13:38
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев раскритиковал уровень российских футболистов.
«Смотря правде в глаза, надо сказать, наш футбол неконкурентоспособен. Наши футболисты не нарасхват на рынке. Российские футболисты способны себя проявить только во второстепенных клубах. Я убежден, наши игроки способны выступать только за те команды, которые не котируются на европейской арене. Я не вижу ни одного футболиста, про которого можно было сказать, что он засиделся у нас. В последнее время уехал только Головин в хороший клуб, но особой стабильностью там похвастать не может», — приводит слова Игнатьева Legalbet.
В рейтинге ФИФА сборная России находится на 33-м месте. Чемпионат России располагается на 18-м месте рейтинга УЕФА.
Напомним, что 2 мая УЕФА отстранил сборные России по футболу и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования