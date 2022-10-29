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Сегодня, 13:38

Борис Игнатьев считает российских футболистов неконкурентоспособными

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев раскритиковал уровень российских футболистов.

«Смотря правде в глаза, надо сказать, наш футбол неконкурентоспособен. Наши футболисты не нарасхват на рынке. Российские футболисты способны себя проявить только во второстепенных клубах. Я убежден, наши игроки способны выступать только за те команды, которые не котируются на европейской арене. Я не вижу ни одного футболиста, про которого можно было сказать, что он засиделся у нас. В последнее время уехал только Головин в хороший клуб, но особой стабильностью там похвастать не может», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

В рейтинге ФИФА сборная России находится на 33-м месте. Чемпионат России располагается на 18-м месте рейтинга УЕФА.

Напомним, что 2 мая УЕФА отстранил сборные России по футболу и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://legalbet.ru/news/ignatev-raskritikoval-rossijskih-futbolistov-nazvav-ih/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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