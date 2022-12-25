Игнатьев считает, что игра «Локомотива» не изменится с приходом Пиняева

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Если Сергей перейдет в «Локомотив», то это будет хорошее приобретение для клуба. Но круто игра московского клуба не изменится с приходом игрока с большими перспективами и хорошими задатками. «Локомотив» выбрал далеко не худший вариант. Надо сказать, что они успешно поработали на этом рынке», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев и еще один форвард самарцев Максим Глушенков близки к переходу в московский «Локомотив».

18-летний нападающий в текущем сезоне провел 15 матчей за самарскую команду, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.