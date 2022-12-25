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Сегодня, 17:07

Игнатьев считает, что игра «Локомотива» не изменится с приходом Пиняева

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Если Сергей перейдет в «Локомотив», то это будет хорошее приобретение для клуба. Но круто игра московского клуба не изменится с приходом игрока с большими перспективами и хорошими задатками. «Локомотив» выбрал далеко не худший вариант. Надо сказать, что они успешно поработали на этом рынке», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев и еще один форвард самарцев Максим Глушенков близки к переходу в московский «Локомотив».

18-летний нападающий в текущем сезоне провел 15 матчей за самарскую команду, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-s-prihodom-pinyaeva-igra-lokomotiva-kruto-ne-izmenitsya
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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