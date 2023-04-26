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Сегодня, 21:33

Бышовец назвал «Ростов» примером по импортозамещению иностранцев

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной СССР и России Анатолий Бышовец поделился мнением об игре «Ростова» в этом сезоне РПЛ.

«Другим нашим клубам необходимо брать пример с «Ростова» в плане развития российских игроков. Надо ориентироваться на молодых, талантливых футболистов, в этом заинтересован каждый тренер. Возможно, в «Ростове» материальные, финансовые условия создают определенные правила формирования команды. Наши ведущие клубы, не говоря о «Зените», в прямой зависимости от зарубежных игроков — это и ЦСКА, и «Спартак». Сегодня у «красно-белых» есть молодежь и Абаскаль делает ставку на них. Мы видим, как «Спартак» демонстрирует современный футбол, играя в атаку», — цитирует экс-тренера Metaratings.ru.

После 24 матчей РПЛ «Ростов» набрал 49 очков идет на втором месте в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru
Анатолий Бышовец
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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