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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об уровне российского футбола.
«Для меня РПЛ — пятая лига мира. Мне кажется, справедливое место», — цитирует «РБ Спорт» Карреру.
Российская премьер-лига заняла 80-е место в рейтинге сильнейших лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Первую строчку в рейтинге 2022 года заняла бразильская серия А (1181). Второе место занимает английская премьер-лига (1086), третье — испанская ла лига (967,5).