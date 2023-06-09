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Сегодня, 10:10

Кононов назвал команды-открытия сезона в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об итогах сезона-2022/23 РПЛ.

По мнению специалиста, «Ростов» и «Ахмат» провели лучшие сезоны за последние годы.

«Выделил бы еще «Оренбург», как команда-открытие. В прошлом сезоне, выйдя из ФНЛ, клуб уверенно занял 7 место в Премьер-лиге, имея свой стиль и демонстрируя интересный, атакующий футбол. В этом большая заслуга руководства клуба, главного тренера и игроков», — цитирует Кононова Sport24.

По итогам сезоне РПЛ «Ростов» (53 очка) и «Ахмат» (50) финишировали на 4-м и 5-м местах. «Оренбург» с 46 очками занял 7-е место.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Оренбург
ФК Ростов
Олег Кононов
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