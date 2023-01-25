Романцев: «Дзюба и Глушаков могут стать мощной центральной осью одной команды»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в комментарии для «СЭ» высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и экс-полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

— Не скрою, мне тоже интересно, как сложится дальнейшая судьба Дзюбы и Глушакова, о которых сейчас ходит столько разговоров. И прежде всего потому, что их игра и жажда борьбы у меня всегда вызывали уважение. А сейчас странно слышать, что их будущее может не сложиться из-за якобы сложного характера футболистов. У тех, кто на этом акцентирует внимание, хочу спросить, а где они встречали талантливых людей с простым характером? Мне что-то такие не попадались.

И Артем, и Денис по натуре лидеры, что уже успели доказать, став знаковыми фигурами в чемпионских победах «Зенита» и «Спартака». Дзюбу я знаю поменьше, чем Глушакова. Но то, что они станут заводилами в новых командах, сомнения не вызывает. И гарантия этого — тот самый непростой характер, за счет которого они и были на первых ролях в прежних клубах. Еще вздыхают по поводу их возраста — мол, оба-то не юноши. Да, им за тридцать. Но и тот и другой — профессионалы, которые знают, как готовить себя и держать игровой тонус.

Я вспоминаю, какие сомнения мы испытывали, когда думали о приглашении в «Спартак» Сергея Горлуковича — совсем не юного, да еще и с далеко не простым характером. Но в свои 35 лет он сразу же стал для всех образцом и в тренировках, и в играх. А его решающий гол «Ростсельмашу», открыл нам в сезоне-96 дорогу к чемпионскому золоту. А как росли рядом с ним наши перспективные ребята! Уверен, что-то же самое произойдет и с молодежью клуба, в котором окажутся Артем с Денисом.

А если судьба сведет их вместе, то Дзюба и Глушаков могут стать мощной центральной осью команды. Один, опасно открываясь на острие, будет продавливать оборону соперника, а другой — находить момент, чтобы отдать ему голевой пас. Ну, а в то, что оба это делать умеют, все знают. К тому же такая связка наверняка привлечет на трибуны болельщиков и еще выше поднимет у Артема с Денисом градус игрового настроя, который у них всегда высок.

Тем же, кто сейчас путается в сомнениях, ставить на футболистов с непростым характером или нет, напомню старую истину — кто в футболе не рискует, тот не пьет победное шампанское из кубка, — сказал Романцев «СЭ».

Ранее «Нижний Новгород» сообщил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. В этом сезоне 35-летний футболист провел 19 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В январе стороны расторгли контракт.

Дзюба с 3 ноября 2022 года является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.