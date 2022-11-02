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Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» высказался о лидерах красно-белых в течение полугода, когда он их возглавлял.
— Все помнят видео с мощной мотивационной речью Квинси Промеса в раздевалке перед началом финала. Было ли такое его выступление для вас сюрпризом?
— Благодарю Квинси за эту речь. Он фантастический игрок и настоящий лидер. Также отмечу в этом смысле Виктора Мозеса. Для меня большим удовольствием было работать с ним еще в «Интере», где я был ассистентом Конте. Еще двумя лидерами «Спартака» были капитан, Георгий Джикия, и Самюэль Жиго. Все они стали стержневыми игроками, колоннами, на которых держалась команда. Кстати, удачи Мозесу в восстановлении от серьезной травмы, которую он получил летом.
Давайте не будем забывать и Жиго. В декабре, когда мы продали его в «Марсель», он захотел во что бы то ни стало остаться в «Спартаке» до конца сезона. Эта история показала, что иногда в команде нет одного-единственного капитана, а есть группа ведущих игроков, лидеров.
— Однажды Джикия сказал, что не может злиться вне поля, там он добряк. Нужно ли ему как капитану быть более злым и требовательным к другим игрокам?
— У каждого игрока, тем более лидера, есть свои отличительные черты. На поле Георгий демонстрировал волю победы и решительность. А за пределами газона он — солнечный, радостный человек. Это нормально.
— Между речью Промеса и его победным голом есть взаимосвязь?
— Думаю, что сила Квинси — в менталитете. Он разносторонний игрок со многими важными качествами, важнейший для «Спартака». Промес проявлял это и до меня, и во время, и после. Он игрок международного топ-уровня, и таким его делает не только мастерство, но и психология!
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