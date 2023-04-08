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Бородюк — о победе «Торпедо»: «Не стоит впадать в эйфорию»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе над «Факелом» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Победа в этом матче дает шанс для «Торпедо». Но для того, чтобы остаться в РПЛ, нужно выиграть несколько матчей подряд или хотя бы выигрывать у своих конкурентов. Сегодня это им удалось. Последующие матчи стоит стараться также играть на победу. Тогда есть определенный шанс. Помог ли новый тренер команде? Пока еще рано говорить. Я сейчас прочитал, там уже член совета директоров находится в эйфории. Нужно оценивать правильно. Победа есть победа. Это всегда хорошо для раздевалки, для футболистов. Но впадать в эйфорию сейчас не стоит, нужно все проанализировать и хорошо подготовиться к следующим матчам. Кухарчук, Нетфуллин использовали свои шансы. Стоит также отметить игру Бабурина. Он очень много выручал. Исполнительское мастерство футболистов позволило сегодня выиграть этот матч. А так, на мой взгляд, игра была равная. Если «Факел» будет действовать последовательно, при такой поддержке болельщиков в домашних матчах, он тоже должен проявить себя. Эти две команды достойны остаться в РПЛ».

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.

Александр Бородюк
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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