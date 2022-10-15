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Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение автозаводцев от «Локомотива» (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.
«Команда только начала вникать в идеи нового тренера. Тем не менее, это был равный матч. «Локомотив» не имел значимого преимущества. Ошибка в начале второго тайма предопределила исход. «Торпедо» проигрывает не безнадежно, это было видно и в прошлых матчах. Команда делает все, чтобы завоевать очки. Но потеря концентрации даже на несколько минут не позволяет ей выигрывать. «Торпедо» выглядело достойно, но сегодня сказалось качество игроков «Локомотива» в атакующей линии», — сказал Игнатьев «СЭ».
«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте с 6 очками в 13 встречах. Игра с «Локомотивом» стала для автозаводцев первой под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева.
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