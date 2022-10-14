Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

Стукалов поделился мнением об игре Агаларова в «Ахмате»

Руслан Минаев

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился мнением о том, почему нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов получает мало игрового времени.

 — Чтобы понимать, почему Агаларов мало играет, нужно быть внутри команды и видеть ситуацию, он парень неплохой.

— Талалаев сказал, что у него недостаточная средняя скорость. При вас была такая же проблема?

— Что такое средняя скорость? Я не понимаю. При мне он выполнял очень большой объем беговой работы, и спринтерской в том числе, прессинговал. Гамид держал нагрузку в течение всего матча, выполнял большой объем работы, — цитирует Стукалова Metaratings.ru.

Агаларов перешел в «Ахмата» из «Уфы» летом этого года, подписав трехлетний контракт.

В текущем сезоне 22-летний форвард провел за грозненцев 10 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://metaratings.ru/news/stukalov-agalarov-kachestvennyy-i-kvalifitsirovannyy-futbolist-eto-sto-protsentov-1384750/
Гамид Агаларов
ФК Ахмат
Алексей Стукалов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинка Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2022 года. Но ее победа станет скандалом
Беда с сердцем, тяжелые наркотики. Русский суперталант резко сдал в разгаре карьеры и умер в 38
Несколько человек погибли после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области
Нарышкин заявил о наличии у РФ разведданных по диверсии на «Северных потоках»
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Нагорных выбран председателем совета директоров «Локомотива», Плутник подал в отставку

Мещеряков — об уходе Плутника: «Ждем возвращения прежнего «Локомотива»