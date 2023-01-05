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Сегодня, 11:43

Экс-наставник «Валенсии» Джукич: «Хотелось бы работать в РПЛ — знаю, что интерес ко мне есть»

Экс-наставник «Валенсии» Джукич хотел бы работать в РПЛ
Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Валенсии» и сборной Сербии Мирослав Джукич прокомментировал возможный интерес со стороны российских клубов.

«Пока конкретных предложений нет, но интерес, как я знаю, остается. Важно лишь то, что я еще не подписал контракт ни с одной российской командой. Конечно, хотелось бы работать РПЛ, даже несмотря на возможный переход в АФК.

Хочется уже получить реальное предложение, а не рекламировать себя через СМИ. Скорее бы уже взяться за работу», — цитирует Джукича Sport24.

56-летний серб на данный момент находится без клуба. В 2013 году Джукич возглавлял «Валенсию», с 2007 по 2008 год — сборную Сербии.

Последним местом работы специалиста был хихонский «Спортинг» в сезоне-2019/20.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-05-trener-dzhukich-o-rabote-v-rpl-poka-konkretnykh-predlozheniy-net-no-interes-kak-ya-znayu-ostayetsya
Мирослав Джукич
Футбол
РПЛ
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