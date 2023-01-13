Бышовец: «Очень сильно сомневаюсь, что в мою честь назовут какую-то улицу, несмотря на всю народную любовь»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец оценил идею назвать одну из улиц в честь себя и нынешнего тренера команды из Санкт-Петербурга Сергея Семака.

«Очень сильно сомневаюсь, что в мою честь назовут какую-то улицу, несмотря на всю народную любовь. Это история, но я не обижен временем. Два барда меня помянули: Юрий Визбор и Владимир Высоцкий. Я к этому спокойно отношусь. Меня мало интересует мнение кого-то и чего-то. Но я горжусь своими болельщиками. Я не обделён вниманием.

Стоит ли когда-то назвать улицу в Санкт-Петербурге в честь Сергея Семака? Его достижения в первенстве России с «Зенитом» можно считать исключительными, но критерии оценки тренера все-таки шире, тем более, когда у тебя такое преимущество над другими командами России», — сказал Бышовец Legalbet.

Под руководством Бышовца сборная СССР выиграла золотые медали Олимпиады в 1988 году.

«Зенит» по руководством Семака четыре раза выигрывал чемпионат России, трижды завоевывал Суперкубок России и однажды брал Кубок страны.