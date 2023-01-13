Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:49

Бышовец: «Очень сильно сомневаюсь, что в мою честь назовут какую-то улицу, несмотря на всю народную любовь»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец оценил идею назвать одну из улиц в честь себя и нынешнего тренера команды из Санкт-Петербурга Сергея Семака.

«Очень сильно сомневаюсь, что в мою честь назовут какую-то улицу, несмотря на всю народную любовь. Это история, но я не обижен временем. Два барда меня помянули: Юрий Визбор и Владимир Высоцкий. Я к этому спокойно отношусь. Меня мало интересует мнение кого-то и чего-то. Но я горжусь своими болельщиками. Я не обделён вниманием.

Стоит ли когда-то назвать улицу в Санкт-Петербурге в честь Сергея Семака? Его достижения в первенстве России с «Зенитом» можно считать исключительными, но критерии оценки тренера все-таки шире, тем более, когда у тебя такое преимущество над другими командами России», — сказал Бышовец Legalbet.

Под руководством Бышовца сборная СССР выиграла золотые медали Олимпиады в 1988 году.

«Зенит» по руководством Семака четыре раза выигрывал чемпионат России, трижды завоевывал Суперкубок России и однажды брал Кубок страны.

Источник: https://legalbet.ru/news/bishovetc-viskazalsya-ob-idee-nazvat-ulitcu-sankt/
Анатолий Бышовец
Сергей Семак
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Минобороны РФ рассказало об освобождении Соледара российскими войсками
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Павел Мамаев — о продолжении карьеры: «У меня и так все прекрасно»