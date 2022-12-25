Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:05

Петржела: «Я бы отправил всех иностранцев из «Зенита» домой и дал шанс молодым российским игрокам»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«У России нет другого выбора, вас примет только Азия. Российский футбол будет отброшен на 5-10 лет назад, если это все-таки произойдет. В Азии низкий уровень футбола. Если этот переход случится, клубы должны дать шанс играть только молодым российским игрокам, а не легионерам.

Уйдут ли иностранцы из «Зенита»? Они наемники, им плевать, где играть, потому что клуб платит сумасшедшие деньги. Я бы отправил их всех домой и дал шанс молодым российским игрокам. Это будущее российского футбола, дайте им шанс!" — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-ya-by-otpravil-vseh-legionerov-zenita-domoj-im-plevat-gde-igrat/
Властимил Петржела
Футбол
РФС
ФК Зенит
УЕФА
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Валиева вылетела из тройки на чемпионате России. Судьи отработали по делу?
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Чернышов о переходе РФС в Азию: «В союзе уверены, что Австралия, Япония и Южная Корея захотят с нами играть?»
«Если уйдем в Азию, российским детям в футболе не о чем станет мечтать». Открытое письмо Александру Дюкову от Игоря Рабинера
Федоров: «ФИФА и УЕФА не хотят терять Россию, для них это тоже большой минус»
Ещенко о сборной России: «Надо идти в Азию и играть международные турниры»
Каррера: «Решение о переходе российского футбола в Азию меня не устраивает»
Вилков: «Если перейдем в Азию, то у судей будет дополнительный заработок и практика, в этом есть плюс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Иван Старков: «Бердыев идет в клуб на долгое время. Наверное, такая договоренность была с руководством «Сочи»

Бышовец: «Пиняев сейчас — это игрок с будущим, тренерам нужно раскрыть его личность»