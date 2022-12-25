Петржела: «Я бы отправил всех иностранцев из «Зенита» домой и дал шанс молодым российским игрокам»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«У России нет другого выбора, вас примет только Азия. Российский футбол будет отброшен на 5-10 лет назад, если это все-таки произойдет. В Азии низкий уровень футбола. Если этот переход случится, клубы должны дать шанс играть только молодым российским игрокам, а не легионерам.

Уйдут ли иностранцы из «Зенита»? Они наемники, им плевать, где играть, потому что клуб платит сумасшедшие деньги. Я бы отправил их всех домой и дал шанс молодым российским игрокам. Это будущее российского футбола, дайте им шанс!" — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.