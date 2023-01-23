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Петржела: «Пусть Дзюба попробует поиграть в маленькой стране вроде Кипра»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Не знаю, сможет ли Дзюба найти команду в России до начала второго круга чемпионата, — цитирует Metaratings.ru Петржелу. — Я не знаю, в какой форме сейчас находится Артем. Смог бы он пригодиться какому-нибудь клубу из Чехии? Учитывая, что в России он никому не нужен, вряд ли понадобится в Чехии. Пусть Дзюба попробует поиграть в маленькой стране вроде Кипра или где-нибудь в Азии — в Индонезии, Сингапуре, Китае».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Властимил Петржела
Футбол
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