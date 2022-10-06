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Петржела считает, что Акинфееву стоит перейти в «Зенит»

Руслан Минаев

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что капитану ЦСКА Игорю Акинфееву стоит перейти в питерский клуб.

«Я считаю, что Игорю Акинфееву надо перейти в «Зенит». Он лучший вратарь в России и должен играть в лучшем российском клубе. Ему уже 36 лет, пусть хотя бы выиграет трофей перед заверешением карьеры. Он взрослый мальчик, все время на слуху у болельщиков и точно помог бы мощному «Зениту», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года и является 6-кратным чемпионом России в составе армейского клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-akinfeevu-nado-perejti-v-zenit-hotya-by-vy-igraet-trofej-pod-konets-kar-ery/
Властимил Петржела
Игорь Акинфеев
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