Петржела считает, что Акинфееву стоит перейти в «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что капитану ЦСКА Игорю Акинфееву стоит перейти в питерский клуб.

«Я считаю, что Игорю Акинфееву надо перейти в «Зенит». Он лучший вратарь в России и должен играть в лучшем российском клубе. Ему уже 36 лет, пусть хотя бы выиграет трофей перед заверешением карьеры. Он взрослый мальчик, все время на слуху у болельщиков и точно помог бы мощному «Зениту», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года и является 6-кратным чемпионом России в составе армейского клуба.