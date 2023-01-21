Петржела считает, что легионеры играют за клубы РПЛ только из-за денег

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что легионеры играют за клубы РПЛ только из-за денег.

«Бразильцы «Зенита» остаются в России только из-за денег, они бы так не играли в вашей стране. Лучше играть в Европе за меньшие деньги, чем в России, конечно. Они и Промес играют без сердца, им все равно на все, их волнуют только деньги. Допустим, если бы у «Зенита» не было столько денег, ни один из нынешних легионеров за них не играл бы.

В Чехии у самых лучших футболистов зарплата 500 тыс. крон в месяц (около 21 тысячи евро. — Прим. «СЭ»). Вот и делайте выводы. А играют они очень хорошо, почти как легионеры топ-уровня в РПЛ», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Ранее такое же мнение о легионерах «Зенита» выражал экс-игрок питерцев Борис Чухлов.