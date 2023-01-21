Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:10

Петржела считает, что легионеры играют за клубы РПЛ только из-за денег

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что легионеры играют за клубы РПЛ только из-за денег.

«Бразильцы «Зенита» остаются в России только из-за денег, они бы так не играли в вашей стране. Лучше играть в Европе за меньшие деньги, чем в России, конечно. Они и Промес играют без сердца, им все равно на все, их волнуют только деньги. Допустим, если бы у «Зенита» не было столько денег, ни один из нынешних легионеров за них не играл бы.

В Чехии у самых лучших футболистов зарплата 500 тыс. крон в месяц (около 21 тысячи евро. — Прим. «СЭ»). Вот и делайте выводы. А играют они очень хорошо, почти как легионеры топ-уровня в РПЛ», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Ранее такое же мнение о легионерах «Зенита» выражал экс-игрок питерцев Борис Чухлов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-brazil-tsy-zenita-i-promes-igrayut-bez-serdtsa-ih-volnuyut-tol-ko-den-gi/
Властимил Петржела
РПЛ
ФК Зенит
3
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
МИД пообещал ответные меры против французских СМИ после блокировки счетов RT France
Читателей Daily Mail возмутил призыв Зеленского поставить Киеву больше танков
Украинские военные назвали мусором используемые против России танки
Бывшего главу Центра им. Хруничева обвинили в хищении 400 млн рублей
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Булыкин — об уходе Керка из «Локомотива»: «Закончилась «немецкая история»
Глушаков заявил, что не получал предложения о переходе в «Нижний Новгород»
Червиченко: «Думаете, Семак еще где-то сможет ярко проявить себя?»
Алдонин: «Если ЦСКА хочет конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство, то трансферы необходимы»
В «Оренбурге» планируют провести контрольный матч с софийской «Славией» на сборах в Турции
В «Оренбурге» не собираются продавать легионеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Алдонин: «Если ЦСКА хочет конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство, то трансферы необходимы»

Червиченко: «Думаете, Семак еще где-то сможет ярко проявить себя?»