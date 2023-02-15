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Сегодня, 19:45

Петржела: «Если «Спартак» прекратит существование, мне будет все равно. Главное, чтобы «Зенит» выигрывал»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил клуб из Санкт-Петербурга с «ПСЖ».

«Можно ли сказать, что «Зенит» — российский «ПСЖ»? Да. Но до европейского уровня им далеко, внутри России они короли.

С кем можно сравнить «Спартак»? Даже не знаю, сложно сказать. Если этот клуб прекратит существование, закроется — мне будет все равно — появится новый какой-нибудь. Главное, чтобы «Зенит» продолжил выигрывать РПЛ, а красно-белые меня не интересуют», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» идет вторым с 36 очками.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-esli-spartak-zakroetsya-mne-budet-vse-ravno-glavnoe-chtoby-zenit-vy-igry-val/
Властимил Петржела
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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