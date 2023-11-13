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Сегодня, 17:42

Петржела: «Зенит» за последние десять лет выиграл много трофеев, а «Спартак» случайно завоевал одно чемпионство»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил уровень сине-бело-голубых и «Спартака» в этом сезоне.

«Бесполезно сравнивать достижения «Зенита» и «Спартака» в современной истории клубов. «Зенит» за последние десять лет выиграл очень много трофеев, а красно-белые случайно завоевал одно чемпионство за 20 лет. «Спартак» не может всерьез считаться претендентом на титул, но их болельщики говорят о возможном чемпионстве перед каждым новым сезоном. Это не имеет ничего общего с реальным положением дел», — цитирует «РБ Спорт» Петржелу.

«Спартак» после победы над «Ростовом» (2:1) в 15-м туре набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 30 очками идет на втором месте.

Источник: «РБ Спорт»
Властимил Петржела
ФК Зенит
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