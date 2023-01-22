Петржела: «Все идет к тому, что Дзюба завершит карьеру»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем форварда Артема Дзюбы.
«Все идет к тому, что Дзюба завершит карьеру. Когда-то он был на вершине, но возраст берет свое. Грустно осознавать, что когда-то сильный игрок прощается с футбол таким образом. Артем никакому не нужен. К сожалению, это правда.
Даже если Дзюба сильно попросит Черчесова, в «Ференцварош» его все равно не возьмут. В Европе никто не любит медленных и возрастных форвардов. У иностранных клубов нет никаких преимуществ от подписания Дзюбы. Никто не знает, какой его реальный уровень игры.
Подписать сейчас Дзюбу — все равно, что сыграть в русскую рулетку. Можно получить мотивированного игрока с желанием играть, а можно ленивого и самовлюбленного, который испортит атмосферу в команде», — сказал Петржела «РБ Спорт».
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
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