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Петржела — о дисквалификации Федотова и Абаскаля: «Надо вести себя нормально!»

Петржела высказался о дисквалификации Федотова и Абаскаля
Микеле Антонов

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» высказался о дисквалификации КДК Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

«Меня никогда не дисквалифицировали в России. Точно говорил что-то нецензурное в России. Все говорили. И это нормально. Меня за это никогда не наказывали. Может, не слышали. Другая команда меня не интересовала. Я занимался всегда только своей. Справедливо ли наказание Абаскаля и Федотова? Надо вести себя нормально! Тренер на первом месте. Как ведет себя он, так и игроки», — сказал Петржела «СЭ».

В четверг, 20 октября КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на два (один — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23) за перепалку во время матча ЦСКА — «Спартак» (2:2). Также оба специалиста были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

После первого тайма встречи испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Гильермо Абаскаль
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