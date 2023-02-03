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Сегодня, 12:10

Петржела: «Ни за какие деньги не буду работать в России»

Петржела заявил, что больше никогда не будет работать в России
Руслан Минаев
Властимил Петржела.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что больше никогда не будет работать в России. 69-летний специалист отметил, что в стране у него осталось много друзей.

«Ни за что и ни за какие деньги сейчас не поеду работать в Россию. Не хочу прилетать в вашу страну в нынешнее время.

В Чехии много негатива, я сложно переживаю ситуацию. У меня много друзей в России, хотел бы увидеться с ними. Возможно, в будущем прилечу, но ни в коем случае не сейчас", — заявил Петржела.

Чешский тренер работал в «Зените» в период с 2003 по 2006 год. Под его руководством питерцы выиграли серебряные медали чемпионата России, а также выиграли Кубок премьер-лиги.

Источник: РБ Спорт
Властимил Петржела
РПЛ
ФК Зенит
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