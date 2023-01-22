Валерий Новиков: «Никто не удивится, если «Зенит» продлит контракт с Михаилом Кержаковым»

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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на слухи о том, что «Зенит» может продлить контракт с вратарем Михаилом Кержаковым, которому в январе исполнится 36 лет.
— Я не удивлюсь, если они продлят контракт, да и никто, пожалуй, не удивится. У «Зенита» была некая чехарда с выбором первого номера, но они сделали ставку на Кержакова, который проводит достаточно ровный сезон. Конечно, в футболе всякое бывает, клубы постоянно ищут новые кадры, и «Зенит» в ближайшее время теоретически может купить молодого и талантливого вратаря, но пока ставка на Кержакова вполне логична, — сказал Новиков «РБ Спорт».
— Акинфеев и Кержаков уже возрастные голкиперы, но играют в основе. Еще недавно первым номером «Локомотива» был Гильерме. В чем секрет успеха этих вратарей?
— Никакого секрета здесь нет, они просто качественно выполняют свою работу. Пусть они уже и не так молоды, но ребята хорошо справляются с поставленными задачами. Позиция вратаря — очень важная на футбольном поле, никто просто так футболиста на эту позицию выпускать не будет, — сказал Новиков.
Контракт Михаила Кержакова с «Зенитом» истекает летом этого года. В текущем сезоне на счету голкипера 14 матчей в РПЛ.
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