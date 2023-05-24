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Сегодня, 18:52

Нигматуллин — о продлении контракта Баринова: «Он принял верное решение»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал для «СЭ» новость о том, что железнодорожники продлили контракт с Дмитриев Бариновым до лета 2026 года.

«Футбольная команда не может состоять только из молодых игроков. Должен быть костяк опытных игроков, определяющих и авторитетных. Баринов себя зарекомендовал в «Локомотиве». Да, было у него желание поиграть за границей. Но взвесив все за и против, он принял верное решение остаться в родном клубе. Это будет полезнее и для него, и для команды», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Дмитрий Баринов
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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