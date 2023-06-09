Нигматуллин назвал Семака лучшим тренером РПЛ

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал корреспонденту «СЭ» лучшего тренера РПЛ сезона-2022/23.

«Лучший тренер? Безусловно, Семак. Я думаю, он один из главных среди действующих тренерских лиц. Он привёл команду к чемпионству. Федотов провел отличную работу. Но хотелось бы выделить Карпина, который совсем с другим составом, по сравнению с армейской командой или «Зенитом», делал чудо и боролся за медали до последнего. Я думаю, что здесь повлияла именно тренерская работа», — сказал Нигматуллин «СЭ».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.