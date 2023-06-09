Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:02

Нигматуллин назвал Семака лучшим тренером РПЛ

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал корреспонденту «СЭ» лучшего тренера РПЛ сезона-2022/23.

«Лучший тренер? Безусловно, Семак. Я думаю, он один из главных среди действующих тренерских лиц. Он привёл команду к чемпионству. Федотов провел отличную работу. Но хотелось бы выделить Карпина, который совсем с другим составом, по сравнению с армейской командой или «Зенитом», делал чудо и боролся за медали до последнего. Я думаю, что здесь повлияла именно тренерская работа», — сказал Нигматуллин «СЭ».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.

Руслан Нигматуллин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы
Экс-россиянин из сборной Белоруссии собирает деньги, чтобы стать американцем. Его партнершу заклеймили в Сети
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
В Нидерландах назвали серьезными намерения «Аякса» по покупке Сперцяна
Тарасов: «Иностранцы «Зенита» делают большой вклад в развитие российского футбола»
Тарасов — о разочаровании сезона в РПЛ: «Те команды, которые вылетают»
Тарасов назвал Дзюбу лучшим игроком сезона РПЛ
Нигматуллин назвал главными разочарованиями сезона две команды РПЛ
Хавбек «Оренбурга» Оганесян доволен своей игрой в прошедшем сезоне РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавбек «Оренбурга» Оганесян доволен своей игрой в прошедшем сезоне РПЛ

Нигматуллин назвал главными разочарованиями сезона две команды РПЛ