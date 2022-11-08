Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал «СЭ» ошибки голкипера «Краснодара» в матче с «Факелом» (3:3).

— Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ошибся на 11-й минуте матча с «Факелом» (3:3). Неудачный розыгрыш мяча ногами, перехват, быстрая атака, гол Воронежа. Налицо технический брак в действиях вратаря гостей. Как принято говорить на футбольном языке, Сафонов «вспахал» землю, не смог отдать качественный пас, довести его до своего защитника.

По второму голу хозяев к Матвею вопросов нет. Квеквескири все здорово исполнил с линии штрафной, послав мяч в «девятку». При этом Сафонов до мяча дотянулся.

А вот в третьем голе есть доля вины голкипера «быков». Все-таки удар наносился в ближний угол — Матвей мог выручить. Немного неправильная у него была позиция. Ближний угол был открыт. Сафонов среагировал, дотянулся, однако не поверил в собственные действия и не спас.

В общем, в эпизодах с первым и третьим голами «Факела» вратарь уровня Сафонова должен был сработать качественнее.

Вместе с тем Матвей совершил два замечательных спасения. На 50-й минуте Морозов бил головой с близкого расстояния с отскоком от газона, да еще и под опорную ногу. Вратарь занял отличную позицию и проявил чудеса реакции, вытащив мяч с ленточки правой рукой.

На 62-й минуте Квеквескири мощно пробил со средней дистанции. Там был еще и небольшой рикошет от защитника. Но Матвей успел сложиться и отбить мяч.