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Сегодня, 10:00

Габулов — об ошибке Сафонова в матче с «Факелом»: «Матвей «вспахал» землю»

Экс-вратарь сборной России Габулов проанализировал ошибки Сафонова в матче с «Факелом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал «СЭ» ошибки голкипера «Краснодара» в матче с «Факелом» (3:3).

— Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ошибся на 11-й минуте матча с «Факелом» (3:3). Неудачный розыгрыш мяча ногами, перехват, быстрая атака, гол Воронежа. Налицо технический брак в действиях вратаря гостей. Как принято говорить на футбольном языке, Сафонов «вспахал» землю, не смог отдать качественный пас, довести его до своего защитника.
По второму голу хозяев к Матвею вопросов нет. Квеквескири все здорово исполнил с линии штрафной, послав мяч в «девятку». При этом Сафонов до мяча дотянулся.

А вот в третьем голе есть доля вины голкипера «быков». Все-таки удар наносился в ближний угол — Матвей мог выручить. Немного неправильная у него была позиция. Ближний угол был открыт. Сафонов среагировал, дотянулся, однако не поверил в собственные действия и не спас.
В общем, в эпизодах с первым и третьим голами «Факела» вратарь уровня Сафонова должен был сработать качественнее.

Вместе с тем Матвей совершил два замечательных спасения. На 50-й минуте Морозов бил головой с близкого расстояния с отскоком от газона, да еще и под опорную ногу. Вратарь занял отличную позицию и проявил чудеса реакции, вытащив мяч с ленточки правой рукой.

На 62-й минуте Квеквескири мощно пробил со средней дистанции. Там был еще и небольшой рикошет от защитника. Но Матвей успел сложиться и отбить мяч.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
3:3
Краснодар
Матвей Сафонов. Что опять с Сафоновым? Блестящая игра Шелии. Сейв тура от Худякова. Экспертиза Габулова

Владимир Габулов
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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