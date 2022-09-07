Кавазашвили о Семаке в европейском клубе: «Давайте в «Челси», но «Зенит» не отпустит»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак смог бы работать в одном из европейских клубов.

«Семак — лучший тренер России. Из него получился хороший специалист, он смог бы попробовать себя в Европе.

Успехи «Зенита»? Это за счет комплектования команды и хорошего менеджмента. Они молодцы! Руководство сине-бело-голубых делает все, чтобы решать вопросы по-европейски. Таких клубов, как «Зенит», в России больше нет.

«Челси»? Давайте отправим Семака туда! Но «Зенит» его не отпустит, Сергей им нужен! Зачем «Зениту» искать кого-то другого, у которого за душой не будет никакой любви к ленинградскому футболу? Еще и деньги будет выкачивать чужой тренер! Когда есть свой — Семак — и он приносит им золотые яйца!» — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и выиграл с командой четыре чемпионата России подряд.