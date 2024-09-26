Миланов: «Желаю Николичу выиграть с ЦСКА Кубок России»

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Георги Миланов поделился мнением о тренере армейского клуба Марко Николиче.

«Сейчас ЦСКА тренирует Марко Николич, с которым я работал в венгерском «Фехерваре». Для меня Марко — это очень сильный тренер. Он мне много помогал. Мы с ним проработали год, но за такой короткий период многого добились. Мы выиграли Кубок Венгрии, попали в Лигу Европу, где играли против «Челси». У нас с ним прекрасные отношения. Так что я желаю Николичу удачи и выиграть с ЦСКА Кубок России в конце сезона», — цитирует Миланова «РБ Спорт».

Миланов играл за ЦСКА с 2013 по 2018 годы. Он дважды становился чемпионом России и один раз — обладателем Суперкубка страны.