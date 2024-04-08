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Сегодня, 17:18

Хомуха считает, что третье место в РПЛ разыграют «Динамо» и ЦСКА

Руслан Минаев
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре армейцев в этом сезоне РПЛ.

«Игра ЦСКА в весенней части складывается по-разному. Команде не всегда удается удерживать нужный результат, но последняя игра оставила хорошее впечатление, победа над «Факелом» была уверенной.

ЦСКА и «Динамо» — это две одинаковые команды по уровню игры. Кто увереннее проведет концовку, тот и займет место в тройке», — цитирует Хомуху Legalbet.ru.

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ. «Динамо» с 38 очками — на третьей строчке.

Источник: legalbet.ru
Дмитрий Хомуха
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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