Хомуха считает, что третье место в РПЛ разыграют «Динамо» и ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре армейцев в этом сезоне РПЛ.

«Игра ЦСКА в весенней части складывается по-разному. Команде не всегда удается удерживать нужный результат, но последняя игра оставила хорошее впечатление, победа над «Факелом» была уверенной.

ЦСКА и «Динамо» — это две одинаковые команды по уровню игры. Кто увереннее проведет концовку, тот и займет место в тройке», — цитирует Хомуху Legalbet.ru.

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ. «Динамо» с 38 очками — на третьей строчке.