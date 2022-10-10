Галямин — о возможном переходе Сутормина из «Зенита» в ЦСКА: «Конкуренции будет не меньше»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал интерес армейцев к защитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

«Не знаю смысл этого перехода для Сутормина. На этой позиции играет Гайич, достаточно квалифицированный футболист. Конкуренции для Сутормина в ЦСКА будет не меньше, чем в «Зените». Трудно ответить на этот вопрос, наверное, футболисту виднее», — цитирует «Спорт День за Днем» Галямина.

Бывший футболист сравнил Сутормина и защитника ЦСКА Милана Гайича.

«Во-первых, они немного отличаются по своим футбольным качествам. Во-вторых, Гайич производит хорошее впечатление по своим первым играм. Нужно внимательно посмотреть, как он будет выглядеть через полгода. Бывает и такое, что иностранец приезжает к нам и показывает феерическую игру на хорошем уровне, а потом успокаивается и играет немного «спустя рукава», — резюмировал он.

Ранее стало известно об интересе армейцев к 28-летнему футболисту. С сентября футболист сыграл в чемпионате России две минуты, выйдя на замену в конце матча с «Ростовом» 2 октября.