Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:57

Галямин — о возможном переходе Сутормина из «Зенита» в ЦСКА: «Конкуренции будет не меньше»

Мария Гусева

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал интерес армейцев к защитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

«Не знаю смысл этого перехода для Сутормина. На этой позиции играет Гайич, достаточно квалифицированный футболист. Конкуренции для Сутормина в ЦСКА будет не меньше, чем в «Зените». Трудно ответить на этот вопрос, наверное, футболисту виднее», — цитирует «Спорт День за Днем» Галямина.

Бывший футболист сравнил Сутормина и защитника ЦСКА Милана Гайича.

«Во-первых, они немного отличаются по своим футбольным качествам. Во-вторых, Гайич производит хорошее впечатление по своим первым играм. Нужно внимательно посмотреть, как он будет выглядеть через полгода. Бывает и такое, что иностранец приезжает к нам и показывает феерическую игру на хорошем уровне, а потом успокаивается и играет немного «спустя рукава», — резюмировал он.

Ранее стало известно об интересе армейцев к 28-летнему футболисту. С сентября футболист сыграл в чемпионате России две минуты, выйдя на замену в конце матча с «Ростовом» 2 октября.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/galyamin-konkurentsiya-dlya-sutormina-v-tsska-budet-ne-menshe-chem-v-zenite
Алексей Сутормин
Дмитрий Галямин
Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экс-игрока «Рубина» приговорили к полутора годам колонии за организацию казино в составе ОПГ
Клубы НХЛ поменялись русскими игроками. Какая судьба теперь ждет этих хоккеистов?
Путин сообщил о нанесении ударов по объектам украинской инфраструктуры
Взрывы в Киеве и других городах Украины. Главное
В Сети показали карту взрывов на территории Украины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Орещук: «Изначально думал, что заскоки Кайо лечатся, но после матча с «Ростовом» — кажется нет»