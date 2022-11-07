Гришин: «Никакого кризиса у ЦСКА нет, команда играет хорошо»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин оценил результаты армейцев в чемпионате России.

— Никакого кризиса у ЦСКА нет. Команда играет хорошо. Да, с «Нижним Новгородом» не получилось выиграть, но армейцы располагаются в верхней части таблицы и будут до последнего бороться за второе место, потому что «Зенит» станет чемпионом. Хотя, если петербуржцы продолжать играть так, как с «Ахматом», то и «Зенит» можно догнать.

— Как оцените игру ЦСКА?

— Игра предсказуемая. Футболисты выступают хорошо. Федотов сильный тренер, думаю, он разберется, что делать с игрой команды. В матче с «Динамо» армейцы победят, а после зимних сборов они заиграют еще лучше и будут претендовать на титул, — цитирует «РБ Спорт» Гришина.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. 13 ноября подопечные Владимира Федотова встретятся с московским «Динамо».