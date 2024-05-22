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Бывший игрок ЦСКА Попов: «Пришел на футбол с полным пакетом денег. Меня спросили: «Ты вообще нормальный?!»

Владислав Корегин
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Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов рассказал о том, как пришел на футбольный матч с полным пакетом премиальных, полученных за победу над «Зенитом» в финале Кубка России в 2002 году.

«В те времена нам предоставляли выбор: премиальные либо клали на счет в банке, либо выдавали в офисе наличкой. Я больше любил нал. На следующий день после финала приехал его забирать. Деньги положили в обычный черный пакет, ну и я без задней мысли поехал на футбол — друзья пригласили на матч «Динамо».

Приехал на стадион, припарковался и пошел на трибуну. Пакет, естественно, взял с собой — не оставлять же в машине, украсть могут! Через первый турникет прошел без проблем, но дальше была рамка с металлоискателем. Полицейский начал меня обыскивать и увидел пакет: «Это что?» Я попытался соскочить с темы: «Ничего, просто бумага». В итоге он меня заставил приоткрыть — как увидел, что там денег до краев, так сразу глаза на лоб полезли.

Я попытался потихоньку пройти, а он меня поймал за руку: «Стой! Никуда ты не пойдешь». Хорошо, что его начальник меня узнал: «Пропусти». — «Да у него там целый пакет бабок!» — «Пропусти, говорю!»

Потом рассказал все друзьям и «безопаснику» ЦСКА. Он возмущался больше всех: «Ты вообще нормальный человек?! А вдруг бы пакет увидели не только полицейские, а кто-нибудь другой... Лопатой по башке бы дали — и все». Почему-то сам я об этом даже не думал», — цитирует Попова Sport24.

Попов выступал за ЦСКА с 2001 по 2004 год. Всего за красно-синих он провел 82 матча, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. Вместе с командой игрок стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Также в своей карьере футболист защищал цвета «Черноморца», «Кубани», московского «Торпедо», «Химок», минского «Динамо», «Спартака» из Нальчика. За сборную России нападающий отыграл 5 встреч.

Источник: Sport24
Денис Попов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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