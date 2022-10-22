Масалитин: "Карраскаля взяли не для того, чтобы он получал большую зарплату"

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о проблемах армейцев перед матчем с «Оренбургом» в 14-м туре РПЛ.

«Тяжелая игра будет для ЦСКА, команда находится в функциональной яме, сложно понять, как они будут из нее выбираться. «Оренбург» играет дома. Они доставят неприятности ЦСКА, потому что у армейцев нет слаженной игры. Тренерскому штабу нужно серьезно поговорить с легионерами.

Карраскаль не сыграл с «Торпедо»? И это правильно, пусть посидит и подумает над своей игрой, можно выходить на 15-20 минут и показать свой уровень, а потом вернуть себе место в старте. Карраскаля же взяли не для того, чтобы он получал большую зарплату. Он должен отрабатывать деньги. О какой европейской карьере он может думать? Если человек хочет дальше перейти в более топовый чемпионат и клуб, то так вести себя нельзя, кто его купит в таком случае?» — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

На этой неделе 24-летний Карраскаль не попал в заявку на матч 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против «Торпедо» (0:1). По словам главного тренера красно-синих Владимира Федотова, это произошло по медицинским причинам.