Масалитин: "Карраскаля взяли не для того, чтобы он получал большую зарплату"

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о проблемах армейцев перед матчем с «Оренбургом» в 14-м туре РПЛ.
«Тяжелая игра будет для ЦСКА, команда находится в функциональной яме, сложно понять, как они будут из нее выбираться. «Оренбург» играет дома. Они доставят неприятности ЦСКА, потому что у армейцев нет слаженной игры. Тренерскому штабу нужно серьезно поговорить с легионерами.
Карраскаль не сыграл с «Торпедо»? И это правильно, пусть посидит и подумает над своей игрой, можно выходить на 15-20 минут и показать свой уровень, а потом вернуть себе место в старте. Карраскаля же взяли не для того, чтобы он получал большую зарплату. Он должен отрабатывать деньги. О какой европейской карьере он может думать? Если человек хочет дальше перейти в более топовый чемпионат и клуб, то так вести себя нельзя, кто его купит в таком случае?» — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».
На этой неделе 24-летний Карраскаль не попал в заявку на матч 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против «Торпедо» (0:1). По словам главного тренера красно-синих Владимира Федотова, это произошло по медицинским причинам.
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