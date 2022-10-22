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Сегодня, 20:18

Масалитин: "Карраскаля взяли не для того, чтобы он получал большую зарплату"

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о проблемах армейцев перед матчем с «Оренбургом» в 14-м туре РПЛ.

«Тяжелая игра будет для ЦСКА, команда находится в функциональной яме, сложно понять, как они будут из нее выбираться. «Оренбург» играет дома. Они доставят неприятности ЦСКА, потому что у армейцев нет слаженной игры. Тренерскому штабу нужно серьезно поговорить с легионерами.

Карраскаль не сыграл с «Торпедо»? И это правильно, пусть посидит и подумает над своей игрой, можно выходить на 15-20 минут и показать свой уровень, а потом вернуть себе место в старте. Карраскаля же взяли не для того, чтобы он получал большую зарплату. Он должен отрабатывать деньги. О какой европейской карьере он может думать? Если человек хочет дальше перейти в более топовый чемпионат и клуб, то так вести себя нельзя, кто его купит в таком случае?» — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

На этой неделе 24-летний Карраскаль не попал в заявку на матч 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против «Торпедо» (0:1). По словам главного тренера красно-синих Владимира Федотова, это произошло по медицинским причинам.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/valerij-masalitin-karraskalya-vzyali-ne-dlya-togo-chtoby-on-poluchal-bol-shuyu-zarplatu/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.5303782838

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 2
2-й тайм

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
2-й тайм

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Валерий Масалитин
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
1
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