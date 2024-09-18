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Сегодня, 12:52

Масалитин о заявлении Шевелева: «ЦСКА — клуб, который всегда должен ставить одну задачу — быть на вершине»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал «СЭ» заявление заместителя генерального директора армейцев по спортивным вопросам Евгения Шевелева о том, что клуб не сможет бороться за золото РПЛ в сезоне-2024/25.

«Конечно, у команды должны быть амбиции, но они должны чем-то подкрепляться. Для меня понятно, что четвертое, шестое или десятое место — это просто строчки в турнирной таблице, которые уже ничего не значат и не имеют какой-либо разницы. А борьба за призовые места — это уже другое дело. Когда ты начинаешь чемпионат, то всегда ставишь перед собой задачи. Ты всегда должен подниматься вверх. Если говорить про армейцев, то ЦСКА — это тот клуб, который всегда должен ставить одну задачу — быть на вершине, хоть и понятно, что сегодня тяжело тягаться с «Зенитом» во всех отношениях», — сказал Масалитин «СЭ».

ЦСКА после 8 туров РПЛ набрал 13 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В 8-м туре армейцы дома уступили «Зениту» со счетом 0:1.

Денис Сафронов

Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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