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21 мая, 23:58

Вернблум раскритиковал повара ЦСКА: «Его еда была пресной и не очень красочной»

Понтус Вернблум.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Бывший футболист и ЦСКА сборной Швеции Понтус Вернблум признался, что ему не нравилась еда повара московской команды.

«У нас был свой повар. Хочешь омлета — он готовил, хочешь каши — он готовил. Он знал, что определенный процент наших бонусов достается ему и другим людям в команде. Повара, массажисты и физиотерапевты щедро вознаграждались, если команда играла хорошо. Его еда была пресной и не очень красочной. Но у меня нет высоких требований. На вкус эта еда была намного лучше, чем все, что я мог приготовить сам», — заявил Вернблум в интервью Aftonbladet.

 
Понтус Вернблум. «Когда я играл в России, ситуация в мире была другой!» Вернблум извинился за выступления за ЦСКА

Ранее 37-летний Вернблум принес извинения перед народом Швеции за свое выступление за армейскую команду.

Швед защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он провел 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с армейцами полузащитник стал трехкратным чемпионом России.

Вернблум завершил свою игровую карьеру летом 2021 года. Помимо ЦСКА, он выступал за ПАОК, шведский «Гетеборг» и «АЗ Алкмар».

Понтус Вернблум
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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