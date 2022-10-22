Пономарев считает, что ЦСКА не сможет обыграл «Оренбург»

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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о предстоящем матче армейцев против «Оренбурга» в 14-м туре РПЛ.
«Выезд будет сложный, потому что недавно безобразно сыграли с «Торпедо». Я давно таких встреч не видел, обе команды показали такую «пошлятину», что просто было противно смотреть, это было похоже на регби, а не на футбол. Ударили вперед — все побежали. Ударили назад — побежали обратно, не было никаких комбинаций, оборона ЦСКА была в разложенном виде. Оборона — это очень важно, если она поставлена, то и впереди будет получаться.
«Оренбург» старается играть непредсказуемо, у них хорошая физическая форма, видно, что команда старается. Технически и тактически тоже подготовлены, мне они нравятся. ЦСКА будет очень тяжело, будет хорошо, если сыграют хотя бы вничью. Игра будет тяжелой, считаю, что ЦСКА победить завтра не сможет», — цитирует Пономарева «РБ Спорт».
Из-за дисквалификации на тренерской скамейке не будет присутствовать главный тренер армейцев Владимир Федотов. Его заменит помощник Олег Фоменко.
Матч между «Оренбургом» и ЦСКА состоится 23 октября. Начало в 14.00 (мск).
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