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РПЛ

Сегодня, 15:15

Яновский — о РПЛ: «Уровень упал. Мало матчей, в которых высокий темп»

Александр Кружков
Обозреватель
Игорь Яновский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-полузащитник сборной России, двукратный чемпион страны в составе «Алании» и ЦСКА Игорь Яновский, уже давно проживающий в Испании, в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации в РПЛ.

— За российским футболом следите?

— Смотрю центральные матчи и игры с участием ЦСКА. Второй год великолепную работу проводит Владимир Федотов, из скромной обоймы выжимает максимум. В прошлом сезоне завоевал серебро и Кубок России, сейчас тоже наверху. Но чтобы бороться за медали, зимой армейцам требуется серьезное усиление. А то с «Факелом» в последнем туре у них в заявке была одна молодежь.

— Как вам наша лига из испанского далека?

— Хочется смотреть футбол и получать удовольствие. Что непросто, когда дело касается российского чемпионата. За последние два сезона уровень упал. Мало матчей, в которых высокий темп. Особенно это бросается в глаза на фоне примеры.

Сборная России тоже не радует — ни футболом, ни результатами. Понятно, ребятам не хватает мотивации — встречи-то товарищеские, да и соперники не бог весть какие. Плюс нет сыгранности. Состав все время меняется, потому что Валерий Карпин проверяет новых футболистов.

Удручают и такие поля, как в Сочи, Воронеже. Ладно в 90-е мы на «огороды» выходили. Тогда в России и стадионов нормальных не было. Теперь есть. А проблема с газонами никуда не исчезла. Зато в РПЛ наконец-то появилась интрига. Будет здорово, если «Краснодар» прервет гегемонию «Зенита» и станет чемпионом. Уж кто-кто, а Сергей Галицкий титул точно заслужил. Эта победа придаст новый импульс не только его клубу, но и всему российскому футболу.

Игорь Яновский. Игорь Яновский: «Сыграть в ретроматче «Локомотив» — ЦСКА мне не предлагали»

Игорь Яновский
Футбол
РПЛ
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Яновский — о ретроматче «Локомотив» — ЦСКА: «Меня не приглашали»