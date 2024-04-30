Батак: «У «Динамо» есть все качества и условия, чтобы завоевать чемпионство»

Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак оценил шансы московского клуба завоевать золотые медали РПЛ в текущем сезоне.

В воскресенье, 28 апреля, бело-голубые одержали домашнюю победу над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура.

«Есть смысл бороться с «Зенитом», надо придумывать что-то новое, верить и бороться до конца всем вместе. «Динамо» вполне реально провести один хороший сезон и стать чемпионами. У них есть все качества и условия, чтобы стать первыми. Конечно, «Зенит» самый сильный клуб России, но это футбол, их реально обогнать, просто надо верить и работать. Жду предложения от «Динамо», сразу готов сделать клуб чемпионом», — цитирует Батака «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке. Отставание команды Марцела Лички от петербуржцев составляет 3 очка.