Гранат: «Главной проблемой «Локомотива» было состояние «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Динамо» очень понравилось. Это лучший матч в сезоне в исполнении бело-голубых. Была видна команда и игровая мысль на поле. Сегодня главной проблемой железнодорожников было состояние «Динамо». Команда Йокановича ничего не дала создать «Локомотиву», — цитирует «РБ Спорт» Граната.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на 6-й строчке (23 очка).