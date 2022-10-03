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3 октября, 23:27

Колыванов: «У нас есть отечественные специалисты, способные успешно тренировать «Динамо»

Мария Гусева

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал результаты бело-голубых в текущем чемпионате России.

«Всегда, когда команда не выигрывает, виноват у всех кто? Виноват специалист, главный тренер. Коллегу не хотелось бы обсуждать, это неэтично. Всегда смотрю игры «Динамо» и честно вам скажу, что с прошлогоднего осеннего перерыва команда стала играть вообще по-другому, даже когда еще Шварц работал. Помимо всего, еще и многие футболисты покинули команду, не будем забывать это, — цитирует Betonmobile.ru Колыванова. — Я считаю, что у нас есть отечественные специалисты, способные успешно тренировать московское «Динамо». Но когда результата нет, то с кого в первую очередь спрашивают? С тренера, а с игроков всегда, как с гуся вода»

«Динамо» потерпело поражение от «Ахмата» в матче 11-го тура РПЛ (1:2), который состоялся 2 октября. На данный момент бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата (16 очков).

В следующем туре «Динамо» сыграет против ЦСКА 8 октября. Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/kolyivanov-predpolozhil-iz-za-chego-dinamo-ispyityivaet-problemyi-v-poslednih-igrah-rpl
Игорь Колыванов
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