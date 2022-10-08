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Сегодня, 12:35

Гранат считает ЦСКА однозначным фаворитом матча с «Динамо»

Руслан Минаев

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем матче бело-голубых против ЦСКА в 12-м туре РПЛ.

— ЦСКА — «Динамо» — не самое яростное дерби, — цитирует Граната «РБ Спорт». — Хочется увидеть открытую игру, но из-за последних неудач бело-голубых получится закрытый матч. Однозначно, ЦСКА фаворит в дерби.

— Как «Динамо» может обыграть армейцев?

— Команде Йокановича отступать некуда, надо реабилитироваться за прошлые поражения. За счет характера бело-голубые могут обыграть ЦСКА.

ЦСКА после 11 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. «Динамо» с 16 баллами на 8-й строчке.

Матч пройдет 8 октября, в субботу, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-dinamo-nuzhno-proyavit-harakter-chtoby-oby-grat-tsska/
Владимир Гранат
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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