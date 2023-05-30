Кухарчук — о вылете «Химок»: «Если бы костяк сохранился, то команда не вылетела»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук, который выступал за «Химки», в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вылет подмосковного клуба из РПЛ.

«Конечно обидно, что «Торпедо» и «Химки» вылетели. Но второе от меня никак не зависело. Я впервые вылетаю, со мной в карьере такого никогда не было. Если костяк «Химок» сохранился бы, то команда не вылетела», — сказал Кухарчук «СЭ».

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в РПЛ перед последним туром. «Химки» с 18 баллами расположились на предпоследней строчке. Обе команды досрочно вылетели из РПЛ.