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Сегодня, 19:55

Кухарчук — о вылете «Химок»: «Если бы костяк сохранился, то команда не вылетела»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук, который выступал за «Химки», в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вылет подмосковного клуба из РПЛ.

«Конечно обидно, что «Торпедо» и «Химки» вылетели. Но второе от меня никак не зависело. Я впервые вылетаю, со мной в карьере такого никогда не было. Если костяк «Химок» сохранился бы, то команда не вылетела», — сказал Кухарчук «СЭ».

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в РПЛ перед последним туром. «Химки» с 18 баллами расположились на предпоследней строчке. Обе команды досрочно вылетели из РПЛ.

Илья Кухарчук
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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