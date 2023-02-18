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Деменко: «Мне кажется, Галицкий не может найти золотую середину»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что владелец клуба Сергей Галицкий не может определиться, с тем, чего он хочет от команды.

— Мне кажется, Сергей Николаевич Галицкий не может найти золотую середину. Потому что, если так посмотреть на «Краснодар», можно заметить: игровая модель у него не меняется. Есть свой стиль: контроль мяча, открытый футбол. Каждый тренер привносит что-то свое. Но в итоге они в команде не задерживаются. А для этого стиля и Мурад Мусаев неплохо тренировал, я считаю. При нем команда играла в Лиге чемпионов, в Лиге Европы.

— Не стоит менять тренеров так часто?

— Ну надо, чтобы тренер хотя бы три-четыре года проработал. И чтобы ему доверяли. У Галицкого есть свои принципы. Он, скажем, мечтал, чтобы в команде играли одни воспитанники «Краснодара». Но мы же видим, что в реальности этого не происходит. Ну какие воспитанники? Он сам их продает. Ребята не остаются. Возникают конфликты. Мне кажется, Сергей Николаевич должен определиться, чего он хочет. И понять, какими средствами этого достичь. Я вспоминаю, как Юрий Палыч Семин говорил: пусть игра будет некрасивая, но, если на табло 1:0, значит, мы своей цели добились. Для него главное — результат. Галицкий всегда за красивый футбол. Но, кому он нужен, красивый футбол? Всем сегодня нужен результат.

— Когда в голове Галицкого результат победит красивый футбол, тогда клуб что-то выиграет и сам он начнет больше доверять тренерам?

— Да, наверное, так, — сказал Деменко «РБ Спорт».

В начале январе «быков» возглавил сербский тренер Владимир Ивич.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-galitskomu-nuzhno-prislushat-sya-k-tomu-chto-govoril-semin/
Максим Деменко
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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