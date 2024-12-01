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Экс-игрок «Крыльев» Бобер: «Все идет к отставке Осинькина»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился мнением о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера самарской команды.

«На протяжении нескольких месяцев все идет к отставке Осинькина. Если пойдут положительные результаты в следующих матчах, не совсем логично будет выглядеть уход Игоря Витальевича. Сложно сказать, к чему все это приведет. Поднялся приличный шум. Чем раньше появится понимание ситуации, тем лучше это будет для всех», — цитирует Бобера «РБ Спорт».

59-летний специалист возглавляет «Крылья» с лет 2020 года. После 16 туров в нынешнем сезоне РПЛ самарцы с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Антон Бобер
Игорь Осинькин
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