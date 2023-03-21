Экс-игрок «Локомотива» Арефьев: «Дзюба своей игрой всем заткнул рты»

Бывший игрок «Торпедо» и «Локомотива» Алексей Арефьев поделился мнением об игре нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.

«Кто бы и что не говорил, но Дзюба может спокойно играть в любой команде РПЛ и будет там лучшим в нападении. Многие говорили, что он уже все, закончился. Спорили и смеялись, сможет ли он забить хотя бы один гол с игры. А он взял и всем заткнул рты своей игрой и результативностью. Иногда мне кажется, для Артема, чем сложнее ситуация, тем лучше он из нее находит выход. Еще в начале второго тайма он был одним из антигероев матча с незабитым пенальти в пассиве. А через 20 минут он уже в активе с победным забитым голом», — цитирует Арефьева «Евро-Футбол».

В этом сезоне 34-летний форвард провел за «Локо» 5 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.