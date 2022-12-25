Иван Старков: «Бердыев идет в клуб на долгое время. Наверное, такая договоренность была с руководством «Сочи»

Бывший игрок «Локомотива» и «Амкара» Иван Старков прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Бердыев идет в клуб на долгое время. Наверное, такая договоренность была с руководством «Сочи». Сейчас он работал в Иране, где была задача не только поднять основную команду, но и инфраструктуру, развивать и детско-юношеский футбол. Думаю, у него далеко идущие планы. Он будет работать планомерно. Результатов стоит ждать в следующем сезоне. В этом сезоне он будет выстраивать структуру, которую он хочет видеть», — сказал Старков «Газете.Ru».

После 17 туров РПЛ «Сочи», набрав 25 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.

Напомним, что Бердыев приводил казанский «Рубин» дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.